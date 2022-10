Un échange musical belgo-suis à Ham-sur-Heure

Lors de son 100e anniversaire, fêté en 2019, la fanfare royale d’Ham-sur-Heure s’était rendue en Suisse, précisément dans la municipalité de Vouvry (canton du Valais), située non loin du Lac Léman, pour un week-end d’échange musical avec la fanfare La Vouvryenne présidée par Éric Repond. "Nous avons été chaleureusement reçus durant trois jours avec une découverte de la région via des randonnées et des dégustations de produits locaux. On aurait aimé recevoir nos amis suisses plus tôt mais la crise sanitaire en a décidé autrement", explique Thibault Daubresse, chargé de communication de la fanfare royale d’Ham-sur-Heure.