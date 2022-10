Le conseil communal des enfants de Sivry-Rance au complet

Sept nouveaux conseillers et suppléants ont été désignés dans les différentes écoles primaires de l’entité. On comptabilise trois conseillers désignés au sein de l’école communale de Grandrieu, une conseillère et un suppléant pour l’école communale de Sivry, une conseillère pour l’école communale de Rance et une conseillère pour l’école libre saint Joseph de Rance. Ils ont tous prêté le serment "Je jure de remplir ma mission fidèlement" devant le bourgmestre de Sivry-Rance, Jean-François Gatelier.