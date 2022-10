De plus, les agences bancaires désertent nos contrées rurales et avec elles, les distributeurs d’argent liquide qui y étaient associés. Beaumont en sait quelque chose. D’où les démarches entreprises par l’autorité communale pour essayer que la Ville ne devienne pas un désert sans argent liquide.

Une aspiration communale qui a rencontré le souhait de Batopin, société créée à l’initiative des banques Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC et qui veut déployer un nouveau réseau de points cash neutres répartis de façon équilibrée et installés là où les citoyens sont réellement à la recherche d’argent liquide.

Rue Madame

Depuis cette fin de semaine, c’est un local sécurisé qui accueille deux machines dans l’ancien bâtiment du CPAS ou, si on remonte plus loin encore, l’ancien site de la Générale de Banque au 40 de la rue Madame, à l’intersection de la N53 venant de Charleroi et la N40 venant de Philippeville.

Il s’agit donc d’un espace intérieur accessible à tous les citoyens, quelle que soit leur banque.

Vous pourrez donc retirer du cash sous forme de coupures de 20 ou 50 €, peu importe l’institution bancaire à laquelle vous avez confié vos épargnes. Mais chose plus intéressante encore, il sera possible de déposer du liquide, du moins pour les clients de Belfius, BNP, CBC, Fintro ou ING.

Accueil pour tous

De plus, il faut savoir que ces deux nouveaux points cash sont dotés d’une voix off pour guider les personnes malvoyantes dans leur retrait d’argent.

Concrètement, l’utilisateur branche ses propres écouteurs dans l’entrée audio du clavier et la voix le guide tout au long des différentes étapes de son retrait d’argent.

Le clavier est également en relief et l’écriture braille est utilisée.

Pour des raisons de sécurité, l’écran est occulté dès que la personne branche son casque au point cash. Plus encore, le clavier est équipé d’un système qui empêche quiconque de voir par-dessus l’épaule et les miroirs situés au-dessus de l’écran permettent à l’utilisateur de voir ce qui se passe derrière lui.

Ces nouveaux points cash ont été inaugurés ce vendredi en présence du bourgmestre Bruno Lambert et de Vincent Bayer, porte-parole de Batopin. Une bonne nouvelle pour Beaumont et ses environs.