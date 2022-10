Philippeville: les nouveaux baux de chasse dans le viseur d'Ecolo

À ce jour, le conseil communal de Philippeville est l’un des seuls en Entre-Sambre-et-Meuse à être retransmis via YouTube. L’idée est bonne et tout à fait louable puisqu’elle permet à davantage de citoyens de s’intéresser à la politique communale et d’assister aux débats sans devoir se déplacer jusqu’à la salle du conseil. Mais encore faut-il que le système de retransmission soit au point, ce qui était loin d’être le cas ce jeudi soir ! Tant la présentation des points que les échanges qui suivaient étaient tout simplement inaudibles: sons à peine perceptible, fort écho…