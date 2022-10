La migration des baluchons des écoliers de Nismes

Outre ces économies d’énergie programmées, un accès PMR et une rénovation complète des sanitaires sont également prévus.

Bref, des travaux qui dureront vraisemblablement jusqu’à la fin de cette année scolaire 2022-2023. Il s’agissait dès lors de trouver une solution pour ces enfants qui devaient poursuivre leur scolarité.

Du château à la place de Châtillon

Profitant du dernier jour de classe avant le congé de Toussaint qui, pour la première fois a une durée de deux semaines et commence donc une semaine plus tôt, les deux institutrices des classes maternelles, Marie-Béatrice et Morgane ont décidé de préparer leurs élèves à ce grand chambardement. Pour ces enfants en bas âge, il est en effet très important de les préparer de façon ludique à ce changement capital. Aussi ont-elles demandé à tous leurs élèves de rejoindre le site de l’école avec le beau bâton décoré auquel ils accrocheraient leur baluchon, qui devait contenir leurs affaires personnelles: vêtement, livre, petit matériel…

En effet, lors de leur dernière sortie au bois, chaque enfant était revenu à la maison avec un bâton. Jeudi soir, tous les enfants des classes maternelles ont dès lors rejoint le site de leur école où devait avoir lieu le grand départ de la migration.

Après quelques rondes programmées pour créer l’ambiance de fête et la photo traditionnelle de groupe, le cortège s’est mis en route. Deux joueurs de tambour avaient été réquisitionnés pour créer l’ambiance.

Arrivés sur la place de Châtillon, les deux institutrices ont fait découvrir leurs nouvelles classes. Bien sûr, l’aménagement et le transport de tout le nécessaire vont se faire durant cette quinzaine de congé de Toussaint. Mais l’essentiel c’est d’avoir pu rassurer les enfants pour la poursuite du bon déroulement de leur année scolaire.

Une transition sereine

En effet ce rassemblement permettra également à tous les enfants, parents et enseignantes de vivre cette petite transition en toute sérénité. La rencontre s’est d’ailleurs terminée par la dégustation d’un petit bol de soupe en toute convivialité. Quant aux deux institutrices, Mesdames Marie-Béatrice et Morgane, elles sont très heureuses de savoir que les grands travaux vont enfin pouvoir débuter. "Pour nous, c’était vraiment indispensable pour le confort de tous: enfants, parents, enseignantes. Et la migration dans la convivialité, que vouloir de mieux…"