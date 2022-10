Marcel Dutronc et Anne-Marie Grimard se marient le 27 mars 1972 après s’être rencontrés le 14 février 1970 au salon agricole de Bruxelles. Fermiers, ils s’installent à la ferme de la Plagne à Grandrieu et y pratiquent l’élevage. Ils auront quatre fils et six petits-enfants. L’un d’eux a repris la ferme.

Clara Descamps habite à Leugnies et venait souvent chez sa grand-mère à la gare de Sivry amener le journal Le Rappel, qu’en bon voisin Michel Maudoux venait lire. Ils se marient le 9 juillet 1962. Mécanicien, il travaille chez Colson à Charleroi avant de s’associer avec son papa, garagiste Fiat. Ce seront quelque 1 700 Fiat vendues et entretenues jusqu’en 2001 par Michel.

Marguerite Duquenne et Olivier Genin se marient le 4 août 1962 à Jumet. Ils travaillent tous deux chez Glaverbel mais Olivier rêve de nature. Il suit les cours de sylviculture et est affecté au triage de Touvent en septembre 1969. Ils y font bâtir leur maison. Ils ont un fils et une fille et cinq petits-enfants.

Chevrotins tous les deux, José Herbecq et Berthe Lambert se marient le 24 septembre 1962 à Sivry. José travaille avec son papa Marcel dans la menuiserie familiale tandis que Berthe ouvre en 1965 une épicerie qu’elle gérera durant 28 ans. José continuera l’entreprise de vente de meubles créée en 1947, une entreprise toujours gérée par la famille. Membre assidu de plusieurs associations locales, José n’avait pas d’heure pour le retour au foyer.

Après la remise des cadeaux aux couples, le verre de l’amitié a été partagé par tous les invités.