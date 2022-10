Un Zombie Flo’run, sur le thème du cirque

Au programme: un village des enfants avec un magicien, un carrousel enchanté, des balades contées et de nombreuses animations. Pour les plus courageux, une course de 7 km nocturne avec des zombies prêts à tout pour capturer vos cinq vies. Le long du parcours de la course, ce n’est pas moins une centaine de zombies traqueront les participants, dans le noir. Pour plus de renseignements: gaud@mjflorennes.be ou le 0498/85 76 52