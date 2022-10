Frédéric Chapon est en quelque sorte "l’entraîneur" du club d’impro beaumontois. "J’ai été éducateur dans le milieu délinquant durant 20 ans et cela fait 15 ans que je fais de l’impro. J’avais vraiment envie d’apporter ce plus à Beaumont car cette offre-là n’existe pas dans l’entité. Avec les enfants, les séances consistent en des jeux facilitant la communication, la confiance en soi, l’écoute ou encore des exercices qui demandent de se poser, de se concentrer. Contrairement au théâtre, on travaille sans texte et sans accessoire… Le but est de construire des histoires dans l’imaginaire des gens sur des thèmes donnés" explique Frédéric Chapon.

Lors des séances, les participants apprennent diverses techniques scéniques: se positionner, poser le regard, porter la voix, observer, écouter… "Nous travaillons aussi les attitudes, l’humeur, les émotions qui permettront de construire des personnages. L’improvisation consiste à créer, en 20 secondes, des histoires éphémères avec d’autres partenaires" ajoute l’entraîneur.

Les ateliers pour adultes permettent à chacun de passer un bon moment et de se déconnecter. Dans l’immédiat, le but n’est donc pas que les participants puissent monter rapidement sur scène afin d’affronter d’autres équipes. "Il est inutile d’ajouter de la pression pour l’instant. Nous comptons dans nos rangs une quinzaine de jeunes âgés de 5 à 14 ans et environ 12 adultes. Avec l’aide de Jimmy Renuart (un élève déjà bien rôdé à l’impro), nous animons le groupe des jeunes et pouvons ainsi, par moments, scinder les exercices et donner plus de dynamique aux séances" dit-il.

Eva Rivez (14 ans) vient de Sivry et fréquente le cours d’impro depuis 1 an. "J’ai déjà fait du théâtre. Mais l’improvisation, ça me plaît vraiment et je reviens avec plaisir chaque mercredi. Ici, on travaille son imagination, il n’y a pas de script, c’est donc plus compliqué que de jouer un texte appris par cœur. J’invite les jeunes de tout âge à venir nous rejoindre. On joue ensemble, c’est amusant, il y a vraiment une bonne ambiance. On apprend à s’exprimer face aux autres, à avoir plus de confiance en soi, à être moins réservé… L’impro n’a que des avantages" témoigne l’ado.

La jeune Messaline Peretti (8 ans) est là pour la 2e fois et est déjà très à l’aise sur scène. "J’aime bien jouer la comédie et faire du théâtre. Ce n’est pas si difficile de faire marcher notre esprit pour inventer des histoires. Ça m’amuse et ça me fait du bien" raconte-t-elle.

Impro Beaumont propose ses ateliers au centre culturel de la Ville chaque mercredi de 18h à 19 h 30 pour les enfants et ados, et de 20h à 22h pour les adultes. L’inscription est de 15 € et une cotisation modique est perçue lors de chaque atelier.

Info: 0499 720 860 – impro-beaumont@hotmail.com