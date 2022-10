Outil de financement des communes dans le secteur de l’énergie, l’intercommunale Ceneo regroupe 57 communes (dont celles de la zone Charleroi Métropole) et trois agences de développement territorial du Hainaut (Igretec, Idea et Ideta). Rencontre avec le secrétaire général de Ceneo, Raphaël Durant, et son président Loïc D’Haeyer, bourgmestre de Fleurus.

– Quel est le rôle de Ceneo ?

Loïc D’Haeyer: Notre activité s’articule autour de deux missions. La gestion d’un portefeuille de participations dont la valeur approche 1,2 milliard (parts détenues par nos associés dans des sociétés énergétiques) et depuis 2015, le développement de moyens de production d’énergie renouvelable. Nous disposons aussi d’une centrale d’achat d’énergie (lire ci contre).

– Comment soutenez-vous concrètement la transition ?

LD: Nous avons mis en place une série d’actions avec des partenaires à la fois publics et privés. Par exemple, nous avons développé avec Enora Group un réseau d’une trentaine de stations-service pour le ravitaillement des flottes de véhicules roulant au gaz naturel comprimé (CNG). Nous sommes partie prenante du projet de réseau de chaleur de Tibi à Châtelet-Aiseau-Presles et Farciennes…

Raphaël Durant: Depuis 2019, nous exploitons une unité de biométhanisation à Thuin. Dans ce domaine, nous portons trois autres projets en Hainaut, dont un avec les bières et fromages de Chimay. Mais notre action la plus marquante se traduit par nos investissements dans la création d’outils de production d’électricité verte.

– De quels outils s’agit-il ?

RD: de parcs éoliens d’abord. À ce stade, nous avons déjà 25 éoliennes en service, d’une puissance entre 2 et 3 mégawatts. Mais une dizaine d’autres vont venir renforcer notre réseau, elles seront implantées à partir de l’an prochain pour une exploitation en 2024.

LD: En Wallonie, la longueur des procédures d’obtention de permis représente un handicap pour la construction d’éoliennes. L’intérêt particulier peut nuire à l’intérêt général: j’en parle d’autant plus à l’aise que ma commune est concernée par un projet de parc de six machines.

– Il y a aussi le solaire ?

R.D: Oui, nous allons booster le photovoltaïque au travers de trois structures: publique à 100%, Neovia va aider les communes à équiper de panneaux leurs bâtiments les mieux dimensionnés et orientés. Fin du mois, nous lançons le marché de la première phase qui porte sur un total de 160 bâtiments. L’objectif est d’attribuer cette année pour pouvoir mettre en œuvre en 2023, le temps presse. Une seconde phase suivra au printemps. Secundo: W exposant 3 où nous sommes partenaires de Perpetum développera des projets de plus grande envergure, comme sur l’Ecopole de Farciennes où nous avons obtenu une concession sur le site du Grand Champs. Enfin, avec Neoparc où nous sommes associés à Energreen, la cible privilégiée est celle des parcs industriels. Nous avons ciblé les zonings de Courcelles, Farciennes et Fleurus.

Les budgets 2023 des pouvoirs locaux dans le rouge vif

Les conséquences financières de la crise énergétique et de l’indexation vont être catastrophiques.

A Fleurus où Loïc D'Haeyer est bourgmestre, le coût de l'énergie augmentera d'environ 2 millions en 2023 ©Didier Albin

Des prix de l’électricité doublés et du gaz quadruplés: dès le 1er janvier prochain, ce sont les tarifications qui s’appliqueront aux communes de Charleroi Métropole, protégées jusqu’à la fin de l’année par le marché actuel de la centrale d’achat d’énergie (CAE) de Ceneo. Et les conséquences financières vont être catastrophiques, d’autant qu’elles viendront s’ajouter à l’indexation des salaires et à la hausse des coûts des matériaux et des produits de consommation. "Pendant 15 ans, les marchés de notre centrale d’achat d’énergie ont permis à nos adhérents de profiter de conditions préférentielles " rappelle le secrétaire général de l’intercommunale. "Cette fois, nous nous attendons à devoir nous aligner sur les prix du marché." Voici un an, les bénéficiaires de l’achat groupé avaient le sourire. L’économie générée globalement tournait autour de 31 millions d’euros, 20 pour le gaz naturel et 11 pour l’électricité. Douze mois plus tard, c’est le désenchantement. "La force de notre centrale d’achat était de commander des volumes considérables, de l’ordre de 730 millions de KW soit l’équivalent des besoins de 100 000 ménages. Les fournisseurs se bousculaient pour emporter le marché. Désormais, avec les incertitudes, on sent de la frilosité, pour ne pas dire davantage. Il n’y a plus d’attente ni de marque d’intérêt. " Les chiffres donnent le vertige: pour l’administration communale de Charleroi (hors CPAS), les estimations budgétaires des dépenses d’énergie en 2022 tripleront presque l’an prochain, passant de 9,7 à 25,8 millions. Il faut y ajouter le surcoût des services concédés à des intercommunales dont la ville est associée: à l’intercommunale de santé publique de Charleroi, les factures bondiront de 6,5 à près de 19 millions, et chez Tibi de 0,45 à 1,8 million. Tout cela va faire plonger le budget communal 2023 dans le rouge vif. Comme ceux de nombreux autres pouvoirs locaux.