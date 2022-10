Un coq flambant neuf trônera sur la chapelle de Gimnée

En présence du bourgmestre Pascal Jacquiez, du collège communal mais aussi des membres de la confrérie "La Carmelle" et de tous ceux et celles qui s’investissent pour l’entretien et la rénovation de cette chapelle, une eucharistie a été concélébrée par le doyen Philippe Masson et l’ancien doyen de Couvin, désormais prêtre dans la commune de Doische, Janush Kruch. La chapelle avait peine à contenir les nombreuses personnes venues expressément saluer cette mise en valeur du patrimoine local.

Des travaux qui ont débuté en 1997

De nombreux bénévoles et associations se sont toujours largement investis dans l’entretien de cette chapelle. On notera à ce propos Marie-Josée, qui n’a pu être présente en raison de problèmes de santé et qui s’est occupé de l’entretien de la chapelle durant de nombreuses années ; mais aussi Marie-Louise qui fleurit la chapelle à chaque occasion ; et combien d’autres qui souhaitent garder l’anonymat. Bref, beaucoup de personnes étaient présentes ce dimanche pour la bénédiction de ce nouveau coq.

Les travaux de rénovation de la chapelle ont débuté en 1997 à l’initiative du papa de la présidente actuelle de la fabrique d’église, Rosine, à qui il a cédé la main. Fort heureusement, elle n’était pas la seule à s’investir dans ce projet.

Au fil des années, avec de nombreux bénévoles, elle est parvenue à restaurer cette chapelle grâce aux dons des paroissiens de Gimnée et d’ailleurs, mais aussi à de nombreux dîners et goûters organisés durant des années à la salle Saint-Servais.

Un coq et une toile

Deux projets se sont ainsi concrétisés: le remplacement des deux fenêtres en façade et l’installation du nouveau coq. Celui-ci a été fabriqué par le fils d’un Carmélien de Stave. Mais avant de reprendre sa place là-haut, il méritait bien d’être béni. Il a ensuite été replacé sur le clocher cette semaine par l’entreprise de toiture, Manseau de Winenne.

Outre ce nouveau coq, les responsables de la rénovation de la chapelle ont acheté une toile la représentant. Ce tableau "Notre-Dame de la Croix" a été peint par Albert Dandoy en 1945. Pendant la guerre 1940-1945, Albert Dandoy a passé quelques mois à Gimnée et a côtoyé l’abbé Huart. Transmis par Joséphine Thirifays, celle-ci en a expliqué la représentation: la scène représente l’abbé Huart qui annonce le décès de Léon Moraux, mort à la guerre, à son épouse Iris Henquin. Iris est appelée par son sobriquet: Iris Poria car mince et élancée. Elle porte une tenue de ce temps-là, une hotte sur son dos et tient par la main son fils Constant âgé de trois ans.

Préserver le patrimoine

Le bourgmestre a salué les actions du comité de rénovation de la chapelle et son équipe, mais aussi les membres du conseil de la fabrique d’Église de Gimnée pour leur volonté de rénover et d’embellir le patrimoine architectural religieux.

La bénédiction d’un coq est un événement assez rare dans la vie d’un village. À ce propos le bourgmestre remercie Albert Dupont, qui a réalisé l’œuvre mais aussi Philippe Manceau et son fils qui se sont chargés de replacer le gallinacé au sommet du clocher, signe, comme soulignera le doyen, du retour de la lumière, au propre comme au figuré. Le coq ne chante-t-il pas dès la première lueur du jour ?