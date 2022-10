À Braine-le-Comte, un chanteur et un batteur, Youri Delmoitiez et Luka Delmeire, étaient en quête d’un guitariste et d’un bassiste. Olivier Terwagne, en écumant les scènes de l’Entre-Sambre-et-Meuse, avait fait la connaissance d’Arnaud Lietor Torres et d’Antoine Chauvaux, qui correspondaient parfaitement à la description de fonction. Membres notamment du groupe Dandy Shoes, leur talent n’est plus à démontrer.

Il a mis les deux duos en contact. Ils se sont rencontrés et, rapidement, la sauce a pris entre les musiciens. "Nous avions écouté leur EP (CD contenant cinq morceaux) et ça nous plaisait beaucoup. Nous savions donc à quoi nous attendre", expliquent les Cerfontainois.

Quelques répétitions plus tard et le Covid s’éloignant, The Stanfords sont montés sur scène. Deux fois. Puis, déjà, ils sont entrés en studio pour enregistrer un premier album de dix titres. Le lendemain, ils étaient sur la scène du club du Cirque royal, pour présenter leurs nouveaux airs. "Nous travaillons avec un booker, qui a sans doute des contacts dans le milieu. Il nous a proposé cette date…", expliquent-ils tout naturellement.

Mais deux jours avant de monter sur les planches bruxelloises, le GSM de Youri Delmoitiez a vibré: "C’était le palais royal, qui demandait s’il était possible de réserver des places pour le prince Laurent, s’amuse encore Antoine Chauvaux. Visiblement, Youri et le prince ont un ami commun…"

Le prince Laurent leur demande une dédicace…

Au sein du groupe, c’est évidemment la surprise: "Youri nous a envoyé un message disant qu’il avait un truc à nous dire mais qu’il fallait que l’on se contacte en direct. Quand il nous a dit cela, nous étions bien sûr étonnés. Nous devions garder l’information secrète, mais les places devaient être réservées… Nous avons juste quand même prévenu nos parents."

En montant sur scène, ils n’ont cependant pas perdu leur sang-froid: "Nous étions concentrés sur ce que nous avions à faire, nous n’y avons plus pensé. Le prince, lui, était assis près de la régie, nous ne le voyions pas bien."

Après le concert, Laurent de Belgique s’est présenté dans les coulisses: "Il avait l’air content de notre prestation. Il nous a félicités, nous a acheté un album et nous a demandé une dédicace, avant de prendre quelques photos. Il a pris nos coordonnées, aussi, parce qu’il dit avoir quelques contacts dans le milieu du spectacle."

Voilà qui s’avère pour le moins tonitruant, comme débuts. The Stanfords cultivent un rock inspiré des Beatles, des Kings ou encore d’Oasis. Pour l’instant, leur CD est encore sous presse. Il n’est disponible qu’en achetant une plaquette munie d’un code de téléchargement. Mais déjà, quelques airs peuvent être entendus en radio, sur Classic 21 notamment. "Laurent Debœuf, animateur sur la chaîne, suit ce que nous faisons." Pour sûr, c’est une voie… royale qui semble s’ouvrir devant eux.

www.stanfords.com Chaîne Youtube The Stanfords.