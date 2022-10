Philippeville: le Carp va investir 400 000 € dans son atelier de Chastrès

Renseignements pris, il n’en est rien. "C’est vrai que les infrastructures sont anciennes et qu’il est parfois nécessaire de mettre une rustine ici ou là, explique le nouveau directeur du Carp (depuis la mi-février). Mais il n’y a rien de dramatique et nos locaux sont loin d’être insalubres." En 2017, il était pourtant question d’un important projet de rénovation des installations du Carp et même d’une extension. Un projet qui est tombé à l’eau, on ne sait trop pourquoi.

Mais en cette période de crise énergétique, le directeur ne va pas rester les bras croisés. Il souligne que des travaux d’isolation devront être entrepris pour diminuer les coûts énergétiques. Et d’évoquer le remplacement de châssis, le placement d’isolant ou encore la révision de l’électricité. "Je dois aussi réaliser la liste, pour les autorités provinciales, de tout ce qui s’est dégradé avec le temps, reprend Pierre Charlier. Ce sera un gros dossier. En attendant, nous sommes de nouveau en ordre au niveau de la sécurité incendie pour cinq ans. Je dois dire que, en 2022, nous traversons plutôt bien la crise. Nous verrons s’il en sera de même pour 2023. Mais j’y travaille."

Comme le projet d’extension n’a pas vu le jour, le Carp a acquis et a installé, en 2020, un atelier de mécanique dans un bâtiment de l’allée des Meules sur le zoning de Chastrès-lez-Walcourt. Treize personnes travaillent à Chastrès pour 133 à Philippeville.

"Cet atelier va faire l’objet d’investissement pour environ 400 000 € sur fonds propres, annonce le directeur du Carp. Nous allons y refaire des locaux sociaux et tous les sanitaires. Nous allons également y installer un chauffage centralisé. Enfin, nous envisageons d’y créer une cabine de peinture. Le but est de faire évoluer au mieux notre Entreprise de Travail Adapté et de traverser cette crise dans les meilleures conditions."