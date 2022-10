La Maison de Gourdinne  sera inaugurée ce vendredi

Le théâtre

"À l’étage du bâtiment se trouve un théâtre de village, typique de l’entre-deux-guerres. Exceptionnellement conservé" dans son jus ", notre ambition est de le réhabiliter car il constitue un patrimoine et un témoignage de la vie culturelle du milieu du 20e siècle", poursuit Benoît Brassart. Il a été ouvert en 1919 et restauré en 1954. "À l’époque, cette restauration a pu être réalisée grâce à la générosité des villageois et c’est en leur vendant des" briques "symboliques que le comité de l’époque a rassemblé les fonds nécessaires aux travaux. Cet effort commun, pour réussir ce projet d’envergure, avait contribué à renforcer la résilience de la communauté villageoise dans la période d’après-guerre. Aujourd’hui, nous considérons, comme hautement symbolique, de relancer une telle initiative en cette période post-covid", pense-t-il. Avant de s’attaquer à la rénovation du théâtre, le comité devra réaliser une sortie de secours car l’escalier en place ne répond plus du tout aux normes de sécurité.

Fondation Roi Baudouin

La première phase des travaux a pu être réalisée grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin. "Le budget d’un tel chantier étant conséquent, nous avions déposé un dossier dans le cadre du fonds" Vis mon Village "et il a été accepté", précise encore Benoît Brassart. Malgré les travaux, la Maison de Gourdinne vit et constitue un lieu d’accueil pour les initiatives de transition: donnerie, point de retrait de produits locaux de la coopérative COOPESM, atelier créatif… Ce vendredi, dès 19 h, le comité de la Maison de Gourdinne présentera les travaux réalisés et fera visiter, par petits groupes, le bâtiment et le théâtre. Dès 20 h, la soirée se poursuivra dans une ambiance slave, en musique et en voix, avec "Zlata".

Infos: Benoît Brassart, 0476 898 531 – maisondegourdinne@gmail.com – place Saint-Walhère 18 – 5651 Gourdinne.