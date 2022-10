Comment faire de Beaumont une « Commune idéale » ?

Pour débattre du sujet, 3 acteurs de la vie politique locale, les chefs de file des 3 groupes siégeant au conseil communal, à savoir pour ICI, le bourgmestre Bruno Lambert, pour ARC, Serge Delauw et pour UNI, Geoffrey Borgniet.

La jeunesse

Un public d’une petite vingtaine de personnes était présent, et des questions vont émaner de 3 franges de la population: la jeunesse, les aînés et Beaumont Transition. Et c’est à la toute jeune Melle Libert par ailleurs membre du CCE (Conseil communal des enfants) que revient l’honneur de la première interrogation: "Si vous étiez au CCE, quels seraient vos projets à cœur ?" Tour à tour, les mandataires répondent: une piscine pour Bruno Lambert, mais c’est impossible financièrement, des campagnes pour le respect de l’environnement pour Geoffrey Borgniet et pour Serge Delauw, essayer de s’investir pour les autres, aller vers les autres pour échanger.

Les aînés

C’est alors aux aînés à s’exprimer par la bouche de Simone Félix-De Gendt avec 4 centres d’intérêt: le projet du nouveau home, une permanence de la Région wallonne à Beaumont pour les différentes aides programmées, la fracture numérique et une bibliothèque au centre de Beaumont. Tour à tour, ICI, ARC et UNI vont répondre et comme tout bon politicien, on se disperse ou on tourne autour du pot. Des précisions surgissent quand même quant au vieux dossier du home Saint-Joseph et à l’impossibilité pour Beaumont d’y aller seul. Mais ça avance. La fracture numérique, tout le monde veut la gommer, le PCS y apporte son aide, par exemple mais pour Geoffrey Borgniet, c’est insuffisant et il se demande comment aider ceux qui n’ont aucun matériel. La bibliothèque à Strée plutôt qu’à Beaumont est un choix assumé pour le maïeur, et les boîtes à livres peuvent palier…

La transition

Christian Thonnart intervient pour "Beaumont Transition" en mettant le doigt surtout sur la mobilité: "Il y a du bon mais quid des poids lourds ?" Ce qui amène Bruno Lambert vers la RN54 toujours en hibernation. Pour lui, ce dossier de plus de 50 ans est une catastrophe et surtout un problème de gouvernance politique.

On parle aussi de la pression immobilière, du commerce de proximité, de l’échec du marché hebdomadaire mais aussi du "Semeur", la monnaie locale ou encore du réseau intervillages en mobilité douce.

Pour tout cela et le reste, il y a encore du pain sur la planche…