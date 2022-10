Zone de police Hermeton-Heure: certains services sont à renforcer

Tout unanimement

Le temps de faire approuver le P.V. du dernier conseil du 27 juin et le président de séance peut alors poursuivre l’ordre du jour avec plusieurs points ayant trait aux emplois au sein de la zone. Tout d’abord, la désignation de deux inspecteurs de police au service intervention. Un service qui, comme le précise le commissaire divisionnaire, chef de zone, David Doyen, est en sous-effectif et qu’il faudra compléter encore pour se donner plus de marge de manœuvre.

On continue de parler des effectifs dans les points qui suivent, avec l’ouverture d’un emploi Calog niveau C au service accueil, une autre ouverture d’emploi d’inspecteur au service intervention, et enfin une dernière ouverture d’emploi d’inspecteur au service circulation.

La suite du conseil va concerner les finances de la zone. Deux informations tout d’abord avec l’approbation de la modification budgétaire n°1 par la tutelle mais également l’approbation des comptes 2021 toujours par la tutelle.

Certains crédits sont à adapter, comme le précise le commissaire Doyen, surtout à cause des dépenses du personnel et indexations, entre autres. Une seconde modification budgétaire est envisagée mais il est souhaitable d’attendre les futures infos concernant les subsides fédéraux, infos qui devraient tomber d’ici décembre. Alors pour parer à toute éventualité, le Collège de Police suggère de voter deux douzièmes provisoires pour janvier et février 2023. Toujours dans le cadre financier, le chef de corps précise qu’il faut remplacer le moteur d’un combi: 26 000 € pour un véhicule de 2 ans. Une somme qui en fait tiquer plus d’un, mais il semble que nécessité fait loi. Autres dépenses en vue, cette fois dans le cadre des coûts énergétiques. On parle photovoltaïque, on parle chaudière, on parle isolation. Le conseiller Charles Supinski lance même l’idée de l’installation gratuite de panneaux par un tiers. Une idée à retenir pour André Demartin, bourgmestre de Philippeville, qui veut cependant qu’avant cela, on envisage d’isoler les bâtiments. On devrait en reparler. Un dernier point est approuvé, l’adhésion au marché public NV Edenred Belgium dans le cadre des chèques repas, ce qui termine la séance publique.