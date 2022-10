Un club photo et des amateurs

La salle dite "Bibliothèque" était réservée aux membres du club photo Focale 78. Depuis plus de quarante années, ce club local se réunit deux fois par mois à la salle de Sautin où un labo a été installé. Les technologies photo ont fortement évolué depuis 1976 et les membres ont suivi cette évolution du noir et blanc aux logiciels de traitement d’images.

La grande salle du centre culturel accueillait les photographes amateurs. Parmi ceux-ci, nous avons rencontré un couple de vrais amateurs, Martine et Jean-Marc, deux Rançois qui se déplacent rarement sans leur boîtier. C’est souvent tôt le matin que Jean-Marc réalise ses photos de soleil se levant dans la brume. Quant à Martine, ce sont ses petites-filles qui sont modèles de ses prises de vues.