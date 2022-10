Place aux enfants à Momignies : cultiver la citoyenneté

La citoyenneté, comment l’expliquer aux enfants ? Les organisateurs de l’opération Place aux Enfants la définissent en quelques mots: "Imagine juste que le monde est une grande équipe et que, pour que tout tourne rond, on a besoin les uns des autres". Aussi, les enfants, à l’invitation du Plan de Cohésion Sociale, ont pu découvrir trois acteurs de la vie locale à Momignies, parmi les six qui ont ainsi ouvert leurs portes: "Un premier groupe a premièrement rencontré Martine Sobry à la bibliothèque communale, tandis que le second découvrait les dessous de l’administration communale et la toute neuve maison des jeunes et son coordinateur Antoine Cortot", explique Mégane Bertrand, l’organisatrice de cette journée. Les cultivateurs étaient ensuite largement mis à l’honneur, avec la découverte des cultures biologiques de Pierre Bourguignon (Pierre et le chou), les crocus en fleur et le safran de l’Or Rouge de Chimay, à Beauwelz, ainsi que le travail de la pépinière "La Roseraie Pourpre". Dans un tout autre domaine, l’entrepreneur en construction Mickaël Poidlins initiait les jeunes curieux aux bases de la maçonnerie.