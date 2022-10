Chimay: un 5e appel à projets pour "réenchanter mon association"

Il fait suite aux précédents appels, qui s’attelaient à appuyer la communication, l’utilisation du numérique, ou encore la modernisation de l’organisation des ASBL.

Comme précédemment, l’aide de la MDA et la Fondation passe par deux étapes: un accompagnement d’experts, ici One Management qui, depuis 1994, aide les structures à mettre au point des stratégies organisationnelles et en ressources humaines ; et un don de 10 000 € pour financer du matériel ou la mise en place d’outils de management, l’aménagement de locaux…, qui correspondent aux actions à mener, identifiées lors de l’accompagnement préalable.

La structure candidate doit agir sur le territoire de la Maison des Associations de l’Entre-Sambre-et-Meuse (Beaumont, Cerfontaine, Chimay, Couvin, Doische, Florennes, Froidchapelle, Mettet, Momignies, Philippeville, Sivry-Rance, Viroinval et Walcourt). Elle peut présenter une des formes juridiques suivantes: ASBL, AISBL, coopérative ou entreprise à finalité sociale. Les structures ne fonctionnant qu’avec des bénévoles sont éligibles.

Pour le 1er décembre

Les dossiers doivent être réceptionnés par la Fondation pour le 1er décembre 2022 à minuit ; après analyse de leur recevabilité, ils seront présentés le 19 décembre par un représentant de l’association devant un jury indépendant composé de représentants du secteur associatif et d’experts de la thématique abordée dans cet appel à projets.

Toutes les modalités pratiques et critères de sélection sont accessibles sur les sites de la MDA ou de la Fondation Chimay Wartoise.

Plus d’infos: 060/49.08.91.