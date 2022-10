Bus Nismes-Namur: il y aura concertation

" Des pistes sont explorées pour tenter d’esquisser un réseau qui soit le plus intégré et complémentaire possible, en limitant la redondance d’offre entre la SNCB et le TEC lorsque cela est pertinent, a répondu le ministre. Cependant, il est clair que d’une part les difficultés liées à l’aspect de manque d’intégration tarifaire entre trains et bus, et d’autre part les inconvénients liés aux ruptures de charge, doivent être pris en compte pour la construction de ce réseau. C’est un élément auquel je suis particulièrement attentif, notamment pour la ligne Namur-Couvin-Nismes.

Pour la zone Philippeville-Couvin, le travail d’étude est toujours en cours pour établir les liaisons pour l’ensemble de la zone, en concertation avec les parties prenantes et notamment les communes.

Par exemple, il est clairement envisagé la création d’une nouvelle liaison Express Couvin-Viroinval-Doische-Givet-Hastière-Onhaye-Dinant permettant de connecter ces communes tant à Couvin (et sa liaison ferroviaire vers Charleroi) qu’à Dinant (et sa liaison ferroviaire vers Namur). Dans ce cadre, une autre proposition a effectivement été faite, par l’Autorité Organisatrice du Transport, lors de l’atelier technique organisé le 16 septembre de ne maintenir l’offre Express 86 sur le tronçon Nismes-Philippeville qu’aux seules heures de pointe. Cette proposition a été loin de faire l’unanimité, même si elle a permis de soulever plusieurs pistes d’amélioration du réseau.

Ce qui est clair, c’est que l’offre de transport devra évidemment continuer à répondre aux besoins sur l’axe Nismes-Couvin-Namur, avec une offre adaptée répondant aux attentes des usagers.

Pour la suite, l’Autorité Organisatrice du Transport poursuit son travail d’analyse et organisera prochainement un nouvel atelier de convergence avec les communes. L’ambition est de soumettre à l’avis du prochain Organe de Consultation du Bassin de Mobilité de Namur du 8 décembre, un projet de Plan qui définira les ambitions en termes de liaisons sur la zone de Philippeville-Couvin. Si un avis favorable est donné sur ce réseau, suivra la phase d’études menées par le TEC, pour réaliser des scénarios opérationnels en termes d’itinéraires précis, localisation des arrêts, horaires, etc.

Une démarche d’information publique et de participation citoyenne sera alors organisée afin que les parties prenantes et citoyens puissent émettre leur avis sur ce scénario.

La suite du processus prévoit l’intégration de cet input dans le futur réseau, lequel fera à nouveau l’objet d’un passage en OCBM pour recueillir l’avis formel des communes. La mise en œuvre effective du nouveau réseau est planifiée d’ici 2025.

Aucune décision n’a donc été prise à ce stade concernant l’évolution de la ligne Express E86, sa limitation d’une partie de son parcours aux heures de pointe n’étant qu’une piste de travail. Cela signifie aussi que la ligne E86 n’est en rien menacée à ce stade ni pour la rentrée 2023. "