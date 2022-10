Toutes les caractéristiques de Lompret en un livre

Jean-Philippe Body est historien. Après des études axées sur l’économie, il décroche une maîtrise en histoire à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, avant de se lancer dans la recherche et l’écriture: "Chaque livre nécessite plusieurs années de recherche. Comme les précédents ouvrages, j’ai pris le temps de lire tout ce qui avait été écrit sur et autour de Lompret. Pour cela, il a fallu voyager consulter les archives en Belgique mais également à l’étranger."

Le livre est composé de parties bien distinctes dont l’origine, l’histoire, le patrimoine, la géographie, la politique, l’économie, la culture, le folklore et la religion. Des points essentiels pour connaître et comprendre l’histoire de Lompret et de ses habitants.

Après l’échange avec l’auteur, il sera possible de consulter le livre sur Lompret (460 pages A4 avec plus de 250 illustrations) et de souscrire à l’achat de celui-ci.

Contact: body.jeanphilippe@gmail.com ou 0491/925551