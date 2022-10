Luminus pense à remplacer les éoliennes de son parc de Tarcienne

Jeudi soir, une réunion d’information préalable était organisée à la salle communale de Tarcienne afin de permettre à Luminus de présenter son projet et au public d’émettre ses observations et suggestions. "Le projet consiste au remplacement des six machines existantes mais aussi en l’extension du parc de six à dix machines maximum dont huit seraient implantées sur Walcourt et deux sur Gerpinnes et Florennes", précise Brice Bourget, le représentant de Luminus.

Réorganisation du parc

Ce nouveau projet implique la réorganisation complète du parc éolien existant ; ce qui signifie que les machines existantes ne se situeront plus forcément à la même place qu’actuellement. Leur puissance sera de 5 MW et elles auront une hauteur qui variera entre 150 m à 230 m. Leur production annuelle estimée est de 90 GWh, soit de quoi couvrir les besoins en électricité de 24 000 ménages. Notons que deux nouvelles éoliennes sont déjà en construction sur la partie florennoise du parc éolien. Elles seront terminées pour la fin de cette année et raccordées début 2023. "La principale contrainte de ce parc éolien est la présence du radar de la Base militaire de Florennes qui contrôle les avions de Gosselies. Le parc se situe juste entre les deux", précise Brice Bourget. Parmi les questions qui ont été posées par les citoyens aux représentants de Luminus, l’une avait trait à la valeur immobilière des habitations situées à proximité d’un parc éolien. "Certaines études évoquent, en effet, une dévaluation des habitations de quelques pourcents mais il est très difficile de déterminer si celle-ci est liée à la présence du parc éolien ou à d’autres éléments", répond le demandeur qui ajoute que la volonté de la Région wallonne est de regrouper au maximum les infrastructures. Plusieurs personnes ont évoqué les retombées de ce projet pour les citoyens, ce qui a permis au représentant de Luminus d’ouvrir la porte à la possibilité d’une éolienne citoyenne. La balle est donc dans le camp des citoyens qui souhaiteraient lancer ce projet. Lors de cette réunion, on a aussi appris que la taxe sur les éoliennes n’aboutissait plus dans les caisses communales mais bien dans celles de la Région wallonne. Pour ce qui est du recyclage des machines, les socles en béton sont recyclés tandis que les pieux, enterrés à deux à trois mètres de profondeur, sont laissés en l’état. Suite à cette réunion, les citoyens disposent de 15 jours (jusqu’au 28 octobre) pour remettre leurs avis, propositions d’alternatives et remarques, par écrit au collège communal de Walcourt, place de l’Hôtel de Ville 3-5 à 5650 Walcourt avec copie à Luminus, rue du Pont du Val 1 à 4100 Seraing ou brice.bourget@luminus.be.