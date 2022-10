L’extension du zoning de Beaumont se concrétise

"C’est un long parcours qui se matérialise ici ", explique le bourgmestre Bruno Lambert. Le dossier a en effet été initié au début des années 2000, mais n’avait jamais été lancé concrètement avant 2020. "On n’en est pas encore aux constructions, mais nous espérons avoir le feu vert administratif dans un délai de 2 ans, et ainsi pouvoir engager les travaux de voiries, eaux et électricité, etc."

Le zoning actuel est en effet quasi complet, "il reste deux petites parcelles difficilement exploitables, poursuit le bourgmestre. L’extension permettra d’accueillir des entreprises du secteur 2, soit de production ou transformation. J’ai eu des demandes pour cela, d’entrepreneurs qui voient en Beaumont, à la fois la porte d’entrée de la Botte, mais aussi un point central bien situé entre deux grands axes."

Ce n’est donc pas sur cette extension que l’on verra de nouveaux commerces ou services s’installer. "La Ville est déjà bien servie pour cela, il doit rester 5 000 m2 de zone commerciale disponible, c’est largement suffisant. Par contre, de l’activité de production ou transformation, cela manque dans la région, et cela crée de l’emploi, ce dont nous avons bien besoin" conclut-il.