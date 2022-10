Alors que je me baladais le long d’un chemin de Marbaix-la-Tour, mon attention a été attirée par un massif de coquelicots situé en bordure de champs. Je l’ai photographié à différents moments de la journée jusqu’à ce que j’obtienne l’ambiance qui me plaisait. J’ai soumis le cliché au concours « Agrinature 2022 » et il a obtenu le premier prix dans la catégorie « Ici commence un monde durable ». Je l’ai intitulé « Mer de coquelicots ».

En prenant cette photo, qu’avez-vous voulu montrer ou témoigner ?

Pour moi, la photographie est un formidable outil de sensibilisation et, au travers de ce cliché, j’ai voulu montrer la résilience du coquelicot qui parvient à renaître et à se développer dans un sol bien souvent malmené par une agriculture intensive.

Votre cliché sera encore visible jusqu’au 23 octobre dans le cadre du Festival International Nature de Namur ?

Il a tout d’abord été exposé cet été lors de la Foire agricole de Libramont, puisque c’est dans ce cadre que les prix du concours « Agrinature » ont été remis. La sélection complète « Agrinature » sera une nouvelle fois présentée sous forme d’une exposition photographique lors du Festival International Nature Namur, en effet.

Pour vous, la photographie est avant tout une affaire de proximité ?

En effet, je n’ai pas besoin de me déplacer bien loin de chez moi pour immortaliser les beautés de Dame Nature. J’habite à l’entrée d’une réserve naturelle et, l’avantage de pratiquer la photographie à proximité de chez soi, c’est qu’on peut se rendre rapidement sur un spot. Je connais les endroits et les moments propices pour photographier telle ou telle espèce.

Comment en êtes-vous venue à la photographie ?

Cela fait environ vingt-cinq ans que je pratique la photographie en lisant et en apprenant beaucoup par moi-même. J’ai suivi un stage en macrophotographie lors de l’apparition du numérique et c’est à peu près tout.

Quels sont vos thèmes ou vos techniques de prédilection ?

J’aime photographier le paysage et la nature en général. Je fais un peu d’animalier et de macrophotographie. J’apprécie assez bien le style abstrait.

Avez-vous déjà eu l’occasion d’exposer seule ou en groupe ?

J’ai déjà participé à l’exposition collective « Promenade au Sud » à Nismes. J’ai exposé au Bois du Cazier dans le cadre du 100e anniversaire des Naturalistes de Charleroi ainsi que dans le cadre du Week-end Culture au château d’Ham-sur-Heure.

Disposez-vous d’un site internet ou d’un portfolio où l’on peut aller voir vos photos ?

J’ai un site internet dont l’adresse est « Vehouphoto.com ».