Chimay: les familles monoparentales soutenues par la Loterie Nationale

À la suite de l’appel à projets de la Loterie Nationale, sports et culture constituent des leviers pour lutter contre la pauvreté. "Face aux besoins primaires comme le logement, la santé, l’alimentation, ils sont pourtant nécessairement mis au second plan", assure Éric Biard, président du CPAS local. "C’est pour cette raison que notre CPAS a décidé de solliciter la Loterie Nationale dans le but de soutenir, ici, les familles monoparentales".