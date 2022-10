À l’unanimité, les élus ont approuvé la liste des projets candidats à l’obtention des subventions PIMACI et PIC.

Derrière ces étranges abréviations se cache un compliqué plan d’investissement. C’est un véritable casse-tête pour les administrations locales: elles doivent proposer des chantiers de voiries, en respectant des critères particulièrement restrictifs pour décrocher les subsides. Pour l’enveloppe PIMACI, il faut 50% d’aménagements cyclables, 20% d’aménagements piétons et 30% d’intermodalité !

Les fonctionnaires comme les élus se creusent la tête, dans toutes les communes, pour répondre à ces exigences régionales. "Sinon, notre budget PIC sera réduit la prochaine fois", explique le bourgmestre Pascal Jacquiez (MR-IC).

Dès lors, il faut du cyclable. C’est ainsi que se retrouve un projet de voie lente entre Vodelée et Gochenée, le long de la route actuelle. La création de cette voirie, estimée à 631 753 € (dont 530 672 €), nécessiterait des emprises sur des terrains privés, ce qui déplaît à quelques citoyens. "Mais nous avons estimé que ce projet était intéressant: les autres villages sont desservis par le RAVeL. Ici, on observe qu’il y a de plus en plus de jeunes qui circulent entre Vodelée et Gochenée, à vélo notamment."

Dans ce même PIMACI, Bénédicte Hamoir (MR-IC) annonce la création d’une liaison cyclo-piétonne entre le parking communal et la rue du Marais, ainsi que la création d’un mobipôle, avec du stationnement et une station de lavage pour les vélos notamment (213 342 €, dont 179 207 € de subventions espérées).

Rénover le centre de Gochenée et de Soulme

Au rayon du PIC, le Plan d’investissement communal, l’ambition est de rénover le centre de Gochenée (rue du Butia, rue de Phépet, rue Haute…) et le centre de Soulme (rue Sainte-Colombe, rue du Ruage…): nouveaux filets d’eau, égouttage, un peu de trottoirs et revêtements. À Gochenée, c’est une somme de 543 774 € qui serait investie (342 577 € de subsides). À Soulme, on parle de 300 314 € (189 198 € de subsides).

Dernier chantier envisagé dans ce PIC: la réfection d’une partie de la rue du Bois des Moines, entre Gimnée et Romerée, pour 285 000 € (179 550 € de subsides).

Au total, les élus ont voté pour la réalisation de travaux pour un total de 1 974 184 €, en espérant des subsides de 1421 206 €.

Mais ce n’est pas tout ! Après le PIMACI et le PIC, voici le PIWACY ! Vous suivez toujours ?

Ce plan soutient les projets cyclables. Dans ce cas-ci, il s’agit d’un dossier déjà accepté, mais qui a dû repasser devant le conseil suite à quelques modifications dans le projet. Ici, la promesse de subvention a déjà été obtenue, à concurrence de 150 000 euros, sur un dossier estimé à 321 279 €. Il s’agit d’une liaison le long de la rue du Crestia à Doische. Il ne reste plus qu’à attribuer le marché en vue d’une réalisation des travaux l’an prochain.

Église et chemins

Toujours au rayon des travaux, les élus ont décidé d’investir 33 880 euros pour la rénovation de voiries agricoles: le chemin de Soulme, la rue du Doriémont à Gochenée et le chemin agricole près du terrain de tennis à Soulme. Dans ce cas-ci, aucun appel vers la Région pour obtenir des subsides: "Nous avons opté pour une solution à l’ancienne: fraisage sur 10 cm, puis 7 à 10 cm d’empierrement, un enduit et une bi-couche dessus, explique Pascal Jacquiez. C’est une solution à 12 euros du mètre carré et ce sera suffisant. C’est sans subsides, mais c’est moins cher que si on répond aux critères imposés par la Région."

Malgré tous ces chantiers envisagés, le budget conserve un boni de 219 466 € à l’exercice propre (et 119 650 € au cumul des exercices précédents). Mais un prélèvement de 529 000 € a été nécessaire vers le budget extraordinaire pour financer ces projets.