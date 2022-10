Rouler avec du bioCNG produit dans la région, serait-ce une solution ?

Depuis quelques mois, il a ouvert une pompe CNG à la ferme, la première en Entre-Sambre-et-Meuse. Il y valorise ses surplus de gaz, qui peuvent alimenter les moteurs des voitures. À Viroinval, il est dès lors possible de rouler avec un gaz compressé naturel, produit localement, avec des matières premières dont l’impact environnemental est réduit, le tout à un prix contrôlé !

Mais si elles sont si miraculeuses, pourquoi ces unités de biométhanisations ne fleurissent-elles pas en Wallonie, créés par des coopératives agricoles, par exemple ? Est-elle transposable, l’idée de Daniel Coulonval ? Des projets de biométhanisation fleurissent çà et là, de manière progressive. La plus ancienne fonctionne depuis des années à Surice mais on parle d’en créer à Chimay et à Mariembourg tandis qu’à Thuin, une société croit à l’avenir de la biométhanisation, dur comme fer: c’est Walvert.

Depuis 15 ans, cette PME réalise des études de faisabilité et gère la construction d’unités de biométhanisation, pour le compte de tiers. Depuis deux ans, elle s’est lancée aussi dans l’exploitation de telles infrastructures. Une première est envisagée à Mettet, d’autres suivront peut-être à Chièvres et à Estinnes.

De là à envisager des pompes CNG fleurir un peu partout en Wallonie ? L’idée se heurte à l’interdiction des moteurs thermiques annoncée par l’Europe pour 2035. Une niche pourrait être exploitée: celle des professionnels, puisqu’un moteur électrique semble pour l’instant exclu chez les transporteurs et les agriculteurs. Daniel Coulonval a d’ailleurs récemment testé un tracteur roulant au CNG.

Mais pas de quoi développer tout un réseau de pompes, probablement. Mais si ce n’est sur la route, la biométhanisation a néanmoins un fameux avenir devant elle, dans le cadre de la nécessaire transition énergétique. Réseau de chaleur et production d’électricité, recyclage des lisiers et revenus supplémentaires pour l’agriculture d’autre part: le secteur agricole n’est pas insensible aux attraits de tels investissements. "Depuis la guerre en Ukraine, les demandes affluent", nous confirme Manuelle Scherer, de Walvert. Avec Walvert et d’autres acteurs du secteur, une série de petites unités pourraient fleurir ces prochaines années et alimenter le salvateur "mix énergétique", aux côtés du photovoltaïque, de l’éolien et de l’hydroélectricité. Quant au CNG, il restera probablement une petite cerise sur le gâteau, un surplus de production à valoriser dans les bagnoles.