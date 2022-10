Gerpinnes primée pour son évolution numérique

Gerpinnes vient en effet d’être primée pour ses projets "Smarts & data". La Commune s’est engagée dans la préparation d’une plateforme numérique qui offrira une série de services aux citoyens et aux associations, via une plateforme à consulter avec son smartphone.

Déjà, l’administration a numérisé la gestion des cimetières et, via la plateforme Cimweb (disponible à l’adresse www.cimetieres-gerpinnes.be/cimweb), les citoyens peuvent rechercher une sépulture, une concession et d’autres informations sur les cimetières de l’entité.

"Maintenant, nous travaillons sur le projet de territoire connecté, avec le Groupement d’Action Locale, le GAL, explique l’échevin en charge du numérique, Julien Herman (Les Engagés). L’idée, c’est d’avoir une plateforme où les citoyens peuvent, au départ d’une carte, obtenir une série d’informations liées à l’occupation du domaine public."

Ainsi, sur leur smartphone, les Gerpinnois pourront voir si, à un endroit donné, il est prévu de réaliser des travaux, si la voirie sera encombrée lors d’une festivité ou encore s’il y a une aire de pique-nique à proximité ou des modules de jeux. Ils pourront aussi voir, en hiver, quels sont les circuits de déneigement.

"Au fil des demandes de festivités, nous pourrons le compléter. De même, une société comme ORES pourra nous avertir de travaux et, de façon quasi automatique, l’arrêté de police sera rédigé et le public en sera informé. Ce sera un gain de temps pour l’administration et un gain au niveau de l’information du public."

Parallèlement, un guichet en ligne permettra à la population d’obtenir une série de documents administratifs sans devoir se rendre physiquement à l’administration communale.

Enfin, à ces informations plutôt administratives s’ajouteront d’autres apports plus ludiques comme des parcours de randonnée et les horaires des festivités mentionnées. "Une plateforme" Event "permettra non seulement aux comités organisateurs de faire leur demande de festivités en ligne et d’avoir un suivi en temps réel mais permettra également à chaque service une gestion des dossiers en fonction de leur compétence. Ceci aura pour objectif d’assurer une totale transparence", annonce l’échevin.

Un module "Gestion des fluides" (gaz, eau, électricité…) permettra au personnel du service Travaux de réaliser les relevés périodiques des compteurs afin d’assurer une analyse pertinente des consommations et optimiser les dépenses énergétiques.

La plateforme est toujours en phase de test et devrait être mise en ligne, pour le grand public, dans le premier semestre 2023.

Des subsides pour le digital

Parallèlement à ce prix, Gerpinnes a reçu une promesse de subsides dans le cadre de l’appel "Tax on Pylon". Il s’agit d’aides à la numérisation obtenues avec les taxes régionales sur les pylônes des opérateurs de télécommunication, en échange de la suspension des taxes locales. Gerpinnes et son CPAS obtiendront respectivement 127 600 et 90 266 euros pour améliorer le digital dans la Commune. Dans ce cadre, il est notamment prévu de remplacer un serveur informatique et d’améliorer la liaison en fibre optique entre l’administration communale et celle du CPAS.