Yves-Gomezée: enquête publique pour l'extension de la carrière Les Petons

Dans ce contexte, dès 2016, des démarches ont été entreprises par le carrier pour demander une extension, principalement vers le nord-est du site actuel et dans une moindre mesure vers le sud. En 2018, une réunion d’information s’était déroulée à ce sujet. Mais entre-temps, des changements de législations et la crise du Covid sont venus retarder les démarches déjà complexes et longues.

Réunion publique le 24 novembre

Mais ce dossier avance puisqu’une enquête publique commencera ce jeudi 20 octobre, et jusqu’au lundi 5 décembre, concernant la révision du plan de secteur pour les terrains concernés par l’extension. Le projet a fait l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement. Pour consulter ces documents, émettre des réclamations ou des observations, il suffit de se rendre dans le service de l’Urbanisme des Communes de Walcourt, Philippeville ou encore Florennes.

"Nous espérons obtenir la révision du plan de secteur début de l’année prochaine", explique Fernand Derycke, le gestionnaire du dossier pour Solvay. "Il nous faudra ensuite introduire une demande d’exploiter l’extension. Afin de ne pas perdre de temps, nous allons d’ailleurs organiser une séance d’information du public concernant le permis d’exploiter. Elle devrait avoir lieu à la salle d’Yves-Gomezée, le jeudi 24 novembre, en soirée. Si toutes les procédures se déroulent sans accroc, nous devrions commencer l’exploitation de l’extension de 38 ha dans le courant de 2024. Mais il faudra d’abord procéder à des travaux de découverture du terrain pour atteindre la roche calcaire."

D’ores et déjà, Fernand Derycke se montre rassurant à l’égard des riverains. Il assure que l’extension ne changera rien pour eux: toutes les installations actuelles resteront à leur place et aucune nuisance supplémentaire ne sera générée. Quant au charroi, il restera identique, tant en nombre de camions que de trajets, annonce-t-il.

Pas de charroi supplémentaire

La voie de chemin de fer installée pour desservir le marché international via la ligne 132 sera également utilisée dans les mêmes proportions, à savoir pour évacuer 50% de la production, le reste étant transféré par camions via la N 5.

"Nous avons des contacts réguliers et positifs avec les riverains", reprend Fernand Derycke. "En outre, nous avons consenti de gros efforts en faveur de la biodiversité sur le site actuel avec la plantation de vergers, l’implantation de ruches, la création de mares pour les batraciens, de zones d’habitats pour les lézards ou les hirondelles des rivages. La même politique sera poursuivie pour l’extension."

Rachetée en 1987 par le groupe Solvay, la carrière d’Yves-Gomezée alimente, depuis 2022, la soudière de Rheinberg (Allemagne) qui produit du carbonate de soude. La production annuelle est de 1,2 million de tonnes. Près de 200 000 tonnes sont des résidus de lavage qui retournent en fosses, 500 000 tonnes sont destinées à la production de carbonate de soude et de 500 000 à 550 000 tonnes alimentent diverses centrales à béton. Les granulats de la carrière d’Yves-Gomezée figurent parmi les meilleurs du pays en raison de leur haute teneur en carbonate de calcium.