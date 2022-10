Le 12 novembre 2018 vers 4h du matin, plusieurs de ses chauffeurs ont fait l’objet d’un contrôle de l’inspection sociale. Le patron a forcément été réveillé. "J’ai été persécuté en pleine nuit. Ils étaient une vingtaine autour de moi et m’ont assailli de questions, j’avais l’impression que l’on essayait de me piéger. Je n’ai pas fait d’obstacle à la surveillance, ils ont eu accès à tout, que ce soit les papiers ou les véhicules ou le hangar. Je me suis énervé, oui, mais les choses ont été amplifiées."

Reste que le contexte du contrôle était pour le moins particulier, le prévenu étant présenté comme agressif, violent et menaçant. Il a notamment arraché des papiers, dont une audition, des mains d’une contrôleuse. L’avocate du prévenu affirme que celui-ci a en effet été surpris par l’ampleur du contrôle. Son acquittement est plaidé.

Jerôme Deumer, pour l’auditorat du travail, requiert la confirmation de la sanction initiale, une amende de 3 200 €. Il rappelle le comportement très virulent du prévenu ce jour-là. "Une inspectrice du SPF Mobilité a déposé une plainte contre lui. Elle affirme qu’il est entré dans une rage folle et qu’il lui a dit qu’il savait où elle habitait, laissant sous-entendre des représailles. Il a par ailleurs détruit la tablette du combi de police en frappant dessus. Son attitude a bel et bien entravé la mission des contrôleurs." Jugement le 9 novembre.