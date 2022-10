Lacs de l'Eau d'Heure: l'Aquacentre ne rouvrira pas de sitôt

Les temps sont durs en cette période de crise énergétique. C’est également le cas pour l’Aquacentre, une infrastructure aquatique importante pour l’attrait touristique des Lacs de l’Eau d’Heure. En 2021, le parc aquatique a connu quelques fermetures pour des raisons sanitaires évidentes et techniques vis-à-vis de l’étanchéité et la stabilité de la structure des bassins. Et depuis le 24 décembre de l’année dernière, l’Aquacentre n’a plus rouvert ses portes, au grand dam du public qui avait l’habitude de le fréquenter. Ce laps de temps a été utilisé pour analyser et régler les problèmes de stabilité du bassin. Mais entre-temps, la crise énergétique est arrivée et l’Aquacentre ne rouvrira pas pour l’instant.