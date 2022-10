Ruine de l'abbaye d'Aulne: après six ans, un auteur de projet désigné

La ministre ajoute qu’en mars 2021, à son initiative, le CGT et l’AWaP ont signé une convention d’assistance afin que la seconde aide concrètement le commissariat à élaborer son projet de restauration. Depuis lors, un auteur de projet spécialisé en patrimoine a été désigné par marché public. Il a débuté sa mission début 2022.

Simplifier les procédures

"Le dossier préparatoire à la mise en œuvre des travaux est donc bien en cours", souligne la ministre De Bue. "L’état sanitaire des ruines est préoccupant. Le CGT et l’AWaP en sont pleinement conscients et travaillent en bonne intelligence sur ce dossier. Ils étudient actuellement, avec l’auteur de projet, des solutions techniques pour mener les interventions que le diagnostic a mises en exergue. Les travaux seront phasés en fonction de l’urgence et des contraintes techniques à respecter."

Commentaire désabusé du député Furlan: "A ce rythme-là, à savoir plus de 6 années pour désigner un auteur de projet, la Wallonie n’est pas en mesure de protéger son patrimoine". Constatant que les procédures anesthésient le dynamisme des gouvernements successifs, Paul Furlan pose alors la question: "Ne faudrait-il pas revoir et simplifier les procédures pour dynamiser la rénovation de notre Wallonie ?"