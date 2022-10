L’école maternelle a en effet dû être déménagée en urgence, après qu’un plafond se soit effondré sur le faux plafond d’une classe.

Depuis le début de l’année scolaire, l’état du bâtiment inspire les plus grandes craintes chez les enseignantes comme chez les parents. Pourtant, le problème n’est pas nouveau: cela fait des années que des infiltrations ont rongé ce bâtiment. Il suffit d’y entrer pour sentir que l’air y est malsain, peu ventilé et moite.

L’échevine de l’Enseignement, Marie Depraetere (CVN), en est bien consciente. Mais force est de constater qu’au fil des mandatures, les élus locaux n’ont pas mesuré l’ampleur du processus de dégradation qui était en cours. Cela a agacé les parents, dont certains ont manifesté leur mécontentement le 22 septembre, lors du dernier conseil communal.

"Une enseignante m’a appelée deux semaines avant ce conseil, juste après la rentrée, explique l’échevine. Le plafond venait de s’effondrer. C’était un jeudi, après 17 h. Le vendredi matin, l’échevin des Travaux, Francis Saulmont (MR-IC), avait dépêché une équipe sur place. Les ouvriers ont constaté que le torchis était pourri. Ils ont fait tomber ce qui menaçait. Les travaux ont débuté le lundi. Pour ce faire, nous avons fermé les classes primaires une semaine, en assurant une présence des enseignantes pour les enfants, dans les bâtiments du primaire."

Un collège communal extraordinaire a été réuni, dès le lendemain des faits. Un expert en stabilité a été mandaté et des modules ont été commandés, pour déménager les classes en urgence. Quelques jours plus tard, un contact téléphonique rassure néanmoins: l’expert évoque l’absence de risques. "Nous avons donc déduit que les enfants pouvaient rentrer en classe. Mais, le jour même du conseil communal, nous avons reçu le rapport écrit de cet expert, qui était fort différent de ce qu’il avait dit au téléphone. Il concluait en la présence de champignons, encore à déterminer, ainsi que d’un risque au niveau des plafonds."

Le lendemain, après le conseil communal chahuté par les parents, le collège communal a commandé les modules pour déménager les classes. Une expertise des fameux champignons a également été commandée.

Ce lundi, les enfants ont donc intégré leurs classes provisoires, installées sur le ballodrome. "C’est le seul endroit où la place a été jugée suffisante et adéquate pour les placer", explique Marie Depraetere.

Un ardoisier a été désigné pour réaliser les travaux en urgence et, déjà, les premiers matériaux sont arrivés sur les lieux. "Dans un premier temps, nous allons refaire le toit, en l’isolant. Les ouvriers communaux vont faire tomber le plafond et du nouveau plafonnage sera placé." Ensuite, un dossier sera rédigé en vue d’obtenir des subventions pour rénover l’électricité, le chauffage et l’ensemble de l’infrastructure.

Dans l’urgence, donc sans subsides…

"Je tiens à souligner le travail d’équipe réalisé avec les employés de la Commune, qui ont cravaché pour faire au plus vite, souligne Marie Depraetere. Rien que la toiture est estimée à 70 000 euros. Il faudra y ajouter le coût des expertises, les travaux du plafond et la peinture. Et la location des modules, aussi."

"Cela fait 30 ans que l’on attendait ces travaux", nous souffle-t-on à Presgaux, où c’est l’incompréhension. Depuis plus de 20 ans, il y a toujours eu un échevin des Travaux ou de l’Enseignement venant de Presgaux ou Gonrieux. Actuellement, même le mayeur est du village. Mais il a fallu attendre que le plafond s’effondre pour que des travaux soient entrepris. Dans l’urgence, avec une pression énorme et surtout sans subventions.

"Cela fait pourtant huit ans qu’une demande a été faite pour que des travaux soient réalisés, mais d’autres projets sont passés avant", explique Marie Depraetere. "L’an dernier, j’ai rempli une demande de subventions dans un appel lié aux économies d’énergie pour trois écoles de l’entité, dont Presgaux. Mais aucune n’a été retenue. Entre-temps, le faux plafond cachait les misères et s’il n’y avait pas eu une infiltration d’eau, il n’y aurait eu aucun souci."

Les travaux débutent déjà, voyons le positif. "Ils devraient durer jusqu’au printemps", annonce l’échevine de l’Enseignement. Ils ne pourront pas durer plus longtemps. Sinon, le début de saison de la balle pelote relancera les mouvements d’humeur au pays de la cerise.