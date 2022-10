Corenne: une exposition de pigeons de races pures

Les heures d’ouverture au public sont: le vendredi 14 octobre, de 17h à 20 h ; le samedi 15, de 10h à 17 h. L’entrée est gratuite. Cette manifestation est mise sur pied par trois clubs: Les Amis du Bleu Belge ; le Pigeon Club Namurois et le Cercle royal Nos Petits Élevages et Nos Jardins de Velaine-sur-Sambre. Lors de cette exposition, les Concours Provinciaux Namurois pour les colombiculteurs namurois auront également lieu. Selon les organisateurs, début de cette semaine, 316 pigeons étaient déjà inscrits par vingt-cinq éleveurs wallons. Pas moins de 50 races différentes seront présentées au public, avec une grande panoplie de gabarits, de dessins et de couleurs.

Quelques pigeons seront également mis en vente et pourront trouver acquéreur à des prix très modiques, sans obligation d’avoir le certificat communal du bien-être animal.