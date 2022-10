Chimay: six mois après l'incendie, l'assurance n'a toujours pas remboursé

Heureusement, personne n’est blessé dans l’incendie. Bruno, sa compagne Caroline Willame, leurs deux enfants et le chien vont bien, mais ils ont tout perdu. L’assurance est appelée dans la foulée, et un expert est envoyé sur place. "L’expert nous a dit: ne vous inquiétez pas, dans six mois vous serez à nouveau chez vous", se souvient Bruno. "Belfius a débloqué des fonds pour qu’on rachète des vêtements, de la literie, de l’électroménager. En tout, on a reçu 20 000 €."

Et… c’est tout. Depuis, sa maison est une ruine. Une sombre histoire de nombre de pièces est invoquée: Bruno est assuré pour 11 pièces. Quand l’expert passe, il estime que la cuisine/salle à manger est un deux-pièces, malgré l’absence de murs. Le garage, compté par Bruno comme une pièce quand il s’est assuré il y a vingt ans, permet d’accueillir plusieurs voitures. Il compte une pièce supplémentaire. Problème: le total fait 13 pièces. 13 pièces estimées à 356 000 €. Mais comme Bruno n’est assuré que pour 11 pièces, ça coince. "D’abord, on nous a proposé 145 000 €, dont il fallait encore déduire le reste de l’hypothèque, dont on aurait eu royalement 80 000 €. Pour mettre un camping-car dans le jardin ?", s’énerve Caroline. "Puis un deuxième expert est envoyé, et là on nous dit qu’on pourrait avoir 11/13e de la somme, soit 280 000 €. Ce qu’on est prêt à accepter… sauf que c’est ce qu’on nous dit, oralement. Par écrit, on n’a aucune trace. Et puis un mail est envoyé en septembre pour nous dire qu’ils pourraient couvrir 62% de la valeur de la maison. C’est un cauchemar, on n’en dort plus."

Il y a de quoi s’arracher les cheveux: d’après Bruno, la compagnie a d’abord chipoté sur le nombre de pièces. Puis après, l’atelier qu’il a construit à côté n’aurait pas dû se trouver si près. Puis comme il collectionne des ancêtres, il aurait dû prendre une assurance complémentaire. "C’est à devenir fou. On s’est tourné vers la protection juridique souscrite en même temps que l’assurance… qui nous dit qu’elle ne les poursuivra pas. On a pris un avocat spécialisé et un contre-expert, mais à nos frais du coup."

Alors qu’entre le sinistre et le début des travaux, il faut en général compter deux mois, trois grand maximum, ici ça fait plus de six mois… et Bruno et Caroline n’ont toujours rien. Contactée par Images à l’Appui, l’assurance Belfius indique que le dossier est complexe. "Nous, on nous a dit au téléphone que c’était" touchy ". Bref, pour payer leurs factures tous les mois, ça roule, mais quand eux doivent payer, soudain, il y a plein de problèmes. C’est un scandale", constate le couple.

Le conseil malin qui peut aider

Les assurances peuvent être un vrai casse-tête. Et mieux vaut s’assurer, avant d’avoir un problème, qu’on est bien protégé. Sans s’exprimer sur un dossier en particulier, André Derennes, courtier en assurances depuis près de 50 ans, le dit de but en blanc: "Avoir une assurance Protection Juridique séparée, c’est le must. Nous travaillons principalement avec la DAS, même si d’autres existent. Ils couvrent les frais d’avocat et d’expertise jusqu’à 50 000 €. Parce qu’il faut savoir que l’expert envoyé par la compagnie d’assurances va donner un scénario favorable à la compagnie d’assurances qui l’envoie, pas nécessairement au client."

Autre possibilité complémentaire: prendre un courtier. Il peut vous aider à souscrire des contrats, s’assurer qu’ils sont à jour et même, en cas de sinistre, vous épauler dans toutes les démarches. Et c’est gratuit: ils se rémunèrent auprès des assurances en leur ramenant des clients.