Base de Florennes: la bible sur les avions de la force aérienne belge

Fort de 280 pages écrites en trois langues (néerlandais, français et anglais), "Aircraft of the Belgian Air Force" présente ainsi un aperçu de tous les appareils qui ont opéré sous les couleurs belges depuis la création de la Force aérienne, voici plus de 75 ans (1946). Ce n’est pas rien quand on sait que notre défense aérienne a utilisé 63 types d’avions et une dizaine d’hélicoptères différents. Et nombre d’entre eux étaient ou sont encore basés à Florennes au sein du 2e Wing Tactique.

Tous ces appareils, des légendaires Spitfires, Tiger Moths et Dakotas lors des premières années en passant par les F-104 Starfighters, les Mirages et les C-130 Hercules jusqu’aux F-16 et aux récents A400, sont décrits dans cet ouvrage. Même les aéronefs que la Force aérienne ne mettra en service que dans quelques années, comme le F-35 et le MQ-9B sans pilote, ont été inclus dans ce livre de référence complet. En fonction de leur importance, ces appareils historiques sont détaillés en 2, 4 ou 6 pages.

Deux ans de travail

Le résultat est une publication de luxe de 2 kg, reliée et richement illustrée avec près de 300 photographies, 110 profils couleur d’avions et d’hélicoptères offrant un regard sur 75 ans de la Force aérienne et sur l’avenir de notre défense aérienne.

"Aircraft of the Belgian Air Force" est le fruit d’une collaboration entre deux auteurs passionnés d’aviation: Kurt Verwilligen (également porte-parole de la Composante air depuis 1997) et Nicolas Deboeck, par ailleurs éditeur. Sa Majesté le Roi Philippe a rédigé un message d’introduction et le général-major Thierry Dupont a signé la préface.

"La rédaction de cet ouvrage nous a demandé deux ans de travail", souligne Kurt Verwilligen. "Il a été écrit à la demande du commandant de la Force aérienne à l’occasion du 75e anniversaire. Il devait être présenté lors du dernier airshow à Florennes. Mais ces festivités, de même que celles liées au 75e, ont été annulées en raison du Covid. Pour trouver la matière composant ce livre, nous aurions pu choisir la voie de la facilité en nous contentant de puiser dans les archives de la Force aérienne. Mais nous avons opté pour une autre démarche certes moins aisée mais plus intéressante encore."

Au préalable, par le biais des médias sociaux, les deux auteurs ont mené une enquête sur ce que les lecteurs potentiels souhaitaient. Résultat: un intérêt marqué pour un ouvrage cataloguant l’histoire des avions qui ont successivement fait partie des ailes militaires belges depuis 1946.

Mais surtout, Kurt Verwilligen et Nicolas Deboeck ont recherché des documents inédits, des explications et des anecdotes auprès d’actuels et d’anciens pilotes, de techniciens qui ont travaillé sur ces appareils ou encore de membres d’associations liées au monde de l’aviation militaire belge.

Des faits méconnus

"La moisson a été importante et ces apports ont permis d’enrichir considérablement notre ouvrage", insiste Kurt Verwilligen. "Nous évoquons ainsi des anecdotes étonnantes comme le fait que les F-84F Thunderstreak manquaient de puissance quand il était chargé de bombes et devait être équipé de fusées d’appoint à poudre pour décoller. L’occasion aussi d’apprendre que les Belges ont mis au point un système de largage de palettes de vivre sans parachute pour les missions humanitaires de nos C-130 au Sahel. Ces faits méconnus ont toute leur importance dans l’histoire de l’exploitation de ces avions sous nos couleurs."

Assurément, "Aircraft of the Belgian Air Force" constitue dès lors un véritable livre de chevet, ou de salon, sur une des facettes de l’histoire de la Belgique contemporaine: sa force aérienne.

Prix de vente au détail: 45 euros (prix de prévente temporaire: 40 euros + frais d’expédition).

Contact: kurt.verwilligen@mil.be Tél: 0473/88 99 37. Lien vers la page de réservation: https ://bookwhen.com/bafbook22