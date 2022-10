Faire passer le bus 59/1 de Brûly par la France, est-ce possible ?

Au départ, le TEC a décidé de supprimer la ligne, ni plus ni moins, durant les travaux. Mais cela privait les étudiants des liaisons vers leur établissement scolaire. Quelques interventions politiques plus tard, une solution était trouvée: le demi-tour !

Le bus gagne Brûly, y charge ses passagers, revient à Couvin et remonte vers Petite-Chapelle et Cul-des-Sarts pour y prendre les autres usagers. "Cela engendre plus d’une demi-heure de retard sur la ligne à chaque trajet", explique le député régional socialiste, Eddy Fontaine.

Fin de semaine dernière, il a de nouveau interpellé le ministre Philippe Henry (Écolo), en séance plénière du parlement. Ce que le député couvinois prône tient a priori du bon sens: "Il suffit de faire passer les bus par la France via Rocroi, Taillette et Gué d’Hossus. Cela fait 4 kilomètres de détour au maximum, pour autant de minutes. Le TEC y gagne en temps et en argent. Les usagers en bénéficieront aussi."

Mais faire passer un bus par la France n’est pas si facile.

D’abord, il faut un accord des autorités locales. Eddy Fontaine l’a obtenu: "J’ai réuni les maires concernés, un représentant du département et un autre de la gendarmerie. Ils ont tout de suite accepté le passage des bus TEC et la pose d’un panneau" excepté bus "à la douane de Petite-Chapelle, où le tonnage est limité à 6 tonnes, puis 12 tonnes plus loin."

Un code français différent du belge

Ce qui coince, dès lors ? L’interdiction, en France, de rouler avec des étudiants debout dans le véhicule. "Le même cas se présente à Givet, nous confirme un chauffeur. Nous avons déjà dû détourner les lignes de la Botte de Givet parce que les Français refusent la présence d’étudiants debout."

Même chose pour le port de la ceinture, obligatoire dans les cars en France, alors que la plupart de nos bus n’en sont pas pourvus.

Eddy Fontaine entend pourtant poursuivre ses efforts. "D’abord, il faudrait vérifier si, vraiment, il y a un risque d’avoir des étudiants debout entre Petite-Chapelle et Brûly. J’en doute."

Renseignements pris auprès d’un chauffeur et d’un usager, il semble que cela pourrait arriver, en effet dans le sens Chimay vers Couvin. Il y a parfois plus de 35 personnes dans le bus, entre Petite-Chapelle vers Brûly.

À moins de négocier des exceptions le temps des travaux, il semble donc a priori difficile d’éluder le code de la route français, ne fût-ce que sur quatre kilomètres. Le chauffeur que nous interrogeons relativise, d’ailleurs, l’impact de la déviation: "Les bus passent par l’autoroute pour réduire l’impact en temps de la déviation actuelle. Vers Couvin, on compte un quart d’heure. Vers Chimay, c’est limité à 5 ou 10 minutes", dit-il.

Néanmoins, le ministre Henry a promis à Eddy Fontaine de poursuivre la recherche d’une meilleure solution à la déviation actuellement en place.