Les diables du rouge ont fait vibrer les amateurs de vin réunis à Cerfontaine

Devant l’entrée de la boutique créée en 2019, écharpes et drapeaux noir-jaune-rouge donnent le ton. À l’intérieur du bâtiment, une dizaine de supporters (amateurs de bon vin et épicuriens) s’étaient donné rendez-vous pour suivre le championnat sur le petit écran. Tout en dégustant des viennoiseries et une tasse de café dans un premier temps, et quelques coupes de champagne à l’approche de l’heure de l’apéro, les fans suivent le début du concours, avec un peu de stress car la Belgique part favorite. "L’an dernier, nous étions 2e et l’équipe belge a déjà remporté le tournoi à deux reprises, en 2013 et en 2018", confie Xavier Pierard, gérant de l’établissement qui propose un espace dégustation.

12 vins à reconnaître

La compétition a débuté à 9h avec un premier vin à déguster ; à savoir un Chardonnay West Sussex. Un cépage produit en Angleterre en clin d’œil au récent décès de la Reine Élisabeth II. "Au total, il y a 12 vins (rouge, blanc, rosé ou effervescent) à reconnaître. Ce n’est pas une tâche aisée car il faut une grande préparation et une bonne mémoire pour se rappeler quel vin on a dégusté et à quel moment", souligne notre interlocuteur. En effet, pour chaque vin, les équipes devaient renseigner le cépage, le pays, l’appellation, le producteur et le millésime. Plus il y avait de bonnes réponses par catégorie, plus il y avait de points avec un maximum de 26 par vin.

Chaque équipe était composée de 4 membres et un coach. Pour la Belgique, il s’agissait de Laurent Katz, Dominick Christoffels, François-Xavier Barcena et Olivier Rotiers. Ce quatuor était entraîné par Nathalie Harhelier. "Les trois premiers sont des compagnons de classe et le quatrième est mon professeur de sommellerie au CEFOR à Namur", précise Xavier Pierard.

Au fil de la matinée, les mines se réjouissent car la Belgique prend la tête du classement, mais l’écart est faible avec le Portugal, l’Espagne et le Luxembourg. La tension monte d’un cran au moment de déguster le dernier vin car la Belgique est 2e, à un point du Luxembourg. Comme pour les vins précédents, le quatuor belge dispose de 9 minutes pour tenter de trouver la bonne combinaison. Le Sémillon 80% sauvignon 20% (France) du Château de Fargues est fatal à l’équipe belge qui échoue au pied du podium en terminant à la 4e place ex aequo avec l’Angleterre et la Hongrie.

www.bacchusandfriends.be