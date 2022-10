Vierves-sur-Viroin: ambiance familiale à la Fête de la nature

Outre ces visites thématiques, les visiteurs pouvaient rejoindre la salle d’exposition de champignons. Cette année, cette exposition présentait quelque 300 espèces, tandis qu’une exposition de fruits sauvages était installée au sein de l’ancienne gare de Vierves.

Le personnel au grand complet était sur place pour répondre aux nombreuses questions des visiteurs.

Outre cette exposition qui attire chaque année son lot de visiteurs, les passionnés de nature pouvaient rejoindre d’autres stands qui présentaient divers projets et associations liés à la conservation de la nature, mais aussi, pour les familles, des animations destinées aux enfants ainsi qu’une bourse aux livres sur le thème de la nature. Bref, des tas de découvertes passionnantes qui ont ravi ces visiteurs, pour la plupart fidèles à ce rendez-vous annuel.

Et pour clôturer cette magnifique journée, un bar et une petite restauration ont satisfait les appétits les plus gourmands.