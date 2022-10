Un monde en transition au festival Crescendo à Couvin

Les organisateurs ont pu compter sur une fréquentation moyenne pour cette édition 2022 du festival Crescendo ; en cause une météo plutôt défavorable qui a freiné la participation aux activités mises sur pied en extérieur. Néanmoins, les visiteurs ont été enchantés des animations dont l’objectif est d’aller plus loin vers la transition et de créer des liens entre producteurs et consommateurs.