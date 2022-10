Les 1res Rencontres de l’enseignement communal de Walcourt

Enseignant lui-même, l’échevin Matthieu Liessens (PS) sait combien la communication et la cohésion d’équipe sont importantes pour faire fonctionner au mieux l’enseignement. C’est, entre autres, pour cette raison qu’il a eu l’idée de rassembler, en ce début d’année scolaire, tous ceux et toutes celles qui gravitent autour de l’enseignement communal. Une petite centaine de personnes a pris part à cette soirée qui s’est tenue vendredi soir à la salle communale de Thy-le-Château. Outre les directrices et les enseignants, on notait la présence des techniciennes de surface, des deux ouvriers communaux dédiés aux bâtiments scolaires, des puéricultrices, des aides maternelles, des accueillantes extrascolaires et du personnel administratif. "Rares sont les occasions où tout ce petit monde a l’occasion de se rencontrer et il me semblait important de faire passer le même message à tout le monde en même temps", explique l’échevin.