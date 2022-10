Les clubs Groupe Spéléologie de Charleroi (GSC) et Asssociation spéléologique et Archéologique Gouytoise (ASAC) sont associés depuis pas mal d’années pour mettre en lumière la spéléologie via ce week-end d’initiation à cette discipline, et ce sous la houlette de l’Union Belge de Spéléologie.

Les groupes sont formés d’un maximum de douze personnes, encadrées de trois ou quatre moniteurs. Un parcours d’environ une heure a permis de démystifier la spéléologie, passant par le circuit touristique et un petit parcours privilégié.

Une vingtaine de membres se sont relayés pour que cette animation soit un succès.

Des séances d’initiation seront encore au programme pendant l’année.

Toute personne désirant découvrir ce monde souterrain fascinant peut contacter Alain Meyskens au 0476 40 78 75 (GSC) ou Pierre De Roover au 0477 97 24 03 (ASAG).