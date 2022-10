"C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase, explique un délégué syndical présent sur place . Les facteurs avaient déjà opéré un arrêt de travail symbolique de 10 minutes fin de la semaine dernière. Une réunion s’est tenue mercredi mais n’a abouti à rien de concret de manière immédiate. Une seconde réunion devait se tenir ce jeudi, une des plus grosses journées de la semaine pour les facteurs, alors qu’elle pouvait se tenir le vendredi, jour en théorie plus light. C’est la goutte a qui fait déborder le vase !".

Rassemblés sur le parking à l’arrière de la poste, les facteurs n’ont nullement perturbé le travail des guichetiers.

Tour à tour, ils évoquent les difficultés de leur travail: les tournées allongées en distance et en durée définie par un système "géoroute" dont la méthode de calcul est déjà dépassée, le fait que les facteurs malades ne sont pas remplacés par un renfort comme c’était le cas auparavant, mais dont la tournée est partagée avec d’autres facteurs déjà surchargés, ou ils prestent régulièrement des heures supplémentaires sans pouvoir les récupérer.

Face à leurs revendications, la direction semblait ne rien pouvoir faire rapidement pour rencontrer les aspirations des grévistes.

Pourtant en fin de matinée, on leur a proposé de renforcer l’équipe dès le lendemain avec deux personnes. Mais comme cette mesure ne s’appliquait que pour 2 jours, l’ensemble des facteurs a décidé de poursuivre le mouvement de grève demain vendredi.

Il n’y a donc pas eu de distribution du courrier ce jeudi et il n’y en aura pas vendredi non plus à Philippeville, Doische, Florennes, Walcourt et Florennes.