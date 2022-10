C’est BPM, une PME de Mariembourg, qui a racheté les cinq hectares du site. "Je suis propriétaire d’une société de transport et de logistique située sur le zoning de Mariembourg, nous explique Miguel Bueno Palma. Notre activité, c’est la manutention. Et nous sommes souvent sollicités par des clients qui nous demandent de stocker des marchandises, dans l’attente de leur livraison. Nous avions donc besoin de place pour les entreposer."

Attendre l’extension du zoning mariembourgeois ? Impossible: celle-ci n’est pas annoncée avant plusieurs années et le besoin se fait sentir maintenant. C’est donc sur ce complexe situé en zone industrielle qu’il s’est reporté, malgré la présence certaine d’une pollution dans le sol. "Nous ne toucherons pas au terrain situé le long du chemin de fer car nous savons qu’il doit être pollué. Et le bâtiment restera tel quel. Nous ne toucherons pas aux dalles au sol. L’outil de production a été démantelé et revendu par le curateur de la fonderie. Le hall est donc vide et nous avons déjà commencé à y stocker de premières palettes."

Au fil du temps, divers aménagements seront réalisés, pour cloisonner des espaces qui pourront être loués à d’autres sociétés.

À l’extérieur aussi, des PME pourraient fleurir. "Les terrains autour de l’usine sont aussi en zone industrielle au plan de secteur. Nous comptons donc permettre à des entreprises de s’y installer."

La proximité de l’autoroute et le contournement vers la France ont accru l’attrait du site, pour le secteur de la logistique.

Malgré cela, le rachat de la fonderie par BPM ne devrait pas permettre la création d’emplois directs dans un premier temps.

Mais par la suite, l’accueil de nouvelles sociétés pourrait engendrer quelques embauches. "Nous avons aussi un projet à plus long terme, sur le site, qui pourrait aussi permettre la création d’emplois." Mais ce sera pour plus tard…