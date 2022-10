Et pourtant, comme l’a rappelé le D Jacques Ganty à l’occasion de la conférence qu’il a donnée ce samedi après-midi, notre pays a envoyé des soldats pour aller se battre dans ce pays lointain.

Jean Watrisse, un jeune homme d’Yves-Gomezée, âgé de 23 ans, était volontaire de guerre en Corée lorsqu’il a perdu la vie le 6 avril 1953 lors du désamorçage d’une bombe en service commandé. "Les forces belges tenaient une position défensive dans le Triangle de fer", a rappelé le conférencier. La dépouille du jeune soldat repose au cimetière de son village après un passage par ceux de Pusan (Corée du Sud) et de Namur.

Devoir de mémoire

Depuis l’an dernier, la mémoire de ce soldat oublié dans cette guerre oubliée est rappelée au public au travers d’un hommage qui s’est tenu devant sa tombe ce samedi après-midi en présence de représentants des associations patriotiques d’Yves-Gomezée, Namur et Ham-sur-Heure-Nalinnes, et de l’échevin Matthieu Liessens (PS), en charge de ces matières. Les Scottish Guard BW de Fraire étaient présents pour interpréter l’hymne national à la cornemuse. La tombe du soldat Jean Watrisse a été restaurée par les soins de l’administration communale de Walcourt. Il a reçu, à titre posthume, la croix de chevalier de l’ordre de Léopold II avec palme, les médailles du volontaire de guerre et celle du volontaire combattant.