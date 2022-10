Entre-Sambre-et-Meuse: présentez vos idées de mobilité innovante!

Pour soutenir quels projets ?

L’objectif est de soutenir des projets qui présentent un caractère innovant en termes de mobilité à l’échelle du territoire. Les projets devront répondre à un ou plusieurs enjeux, comme une mobilité plus inclusive, l’usage partagé de la voiture. des solutions de mobilité douce… Ce peut être un garage solidaire, un taxi solidaire, toute action d’accompagnement individualisé à la mobilité (animation, sensibilisation, information, formation…), du covoiturage ou auto-stop sécurisé, la mutualisation de véhicules ; du ramassage scolaire non motorisé type vélobus, pédibus ou hippobus, mise à disposition de flottes de vélos… La mobilité inversée est également éligible et peut se réaliser par des services itinérants, distributeurs de produits locaux, espaces partagés type tiers-lieu ou coworking… 9 bourses de maximum 10 000 € sont disponibles et peuvent s’inscrire en complément de tout autre dispositif de soutien public ou privé. Le cofinancement est encouragé.