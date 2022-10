Un Froidchapellois recordman de Question pour un champion: «Les confinements de la crise sanitaire ont joué un rôle décisif»

« Ce n’est pas facile car le rythme est soutenu, on enregistre 6 émissions par jour » explique le Froidchapellois aujourd’hui professeur de français à l’université de Zagreb, en Croatie. Mais ça, il le savait déjà d’expérience. « Entre 2012 et 2020, j’ai participé 7 fois à Question pour un champion « . Il faut dire qu’il a débuté tout jeune: « J’ai fait Génies en herbe lorsque j’étais au collège de Chimay. Et, ado, je regardais déjà QPUC, et notamment les spéciales Junior qui me donnaient envie de participer. J’adore ces jeux télévisés qui mobilisent des connaissances dans des domaines très différents. Mais mes précédentes participations m’ont permis de comprendre que cela nécessitait une véritable préparation. Et, en cela, les confinements de la crise sanitaire ont joué un rôle décisif, j’avais du temps pour combler mes lacunes dans les domaines qui m’étaient moins familiers. Par exemple, je me suis rendu compte que je n’avais pas vu un tas de classiques du cinéma. J’ai appris sur les fromages ou les vins, ou encore sur les sportifs français ou les vedettes de la télé, ce que je maîtrisais mal. » Ces connaissances, il les a acquises de manière méthodique « c’était mon défi, devenir un super champion, pouvoir côtoyer ensuite les meilleurs », mais aussi par goût et intérêt personnel. « Aujourd’hui, quand j’achète un fromage, je sais d’où il vient, comment il est fabriqué. Lorsque je me promène, j’aime aussi identifier les plantes bordant les chemins ; la botanique étant un des sujets souvent abordés dans les questions, j’ai appris, notamment grâce à une application très bien conçue pour reconnaître les plantes prises en photo « .

Sa deuxième semaine de participation touche à sa fin, mais Nicolas n’entend pas en rester là. « J’ai déjà été retenu pour participer à l’émission spéciale » Noël des Champions « , enregistrée début novembre avec les champions de l’année, pour une diffusion à Noël. » Et en parallèle, il entend mettre à profit tout le bénéfice de son expérience dans un domaine qui lui est cher: l’écriture. Auteur d’un premier roman (« Les vaches de Monsieur Burbur », éd. du Sablon) imaginé comme une ode à l’amitié entre les peuples et la rencontre d’autres cultures, Nicolas Hanot peaufine un nouvel ouvrage, inspiré d’une expérience de voyage vécue dans le grand Nord, et songe déjà à de nouvelles chroniques découlant de sa participation à l’émission télévisée. « Outre une belle cagnotte, on gagne des séjours dans diverses régions de France ; j’en ai pour au moins un mois et demi à deux mois. Il y a deux ans, j’avais fait des vacances » tour de France « . J’entamerais bien un 2e tour, avec un projet d’écriture plus spécifique ». En attendant, le Froidchapellois savoure, la satisfaction d’avoir relevé ses défis, la bienveillance du public de l’émission qui l’accompagne encore aujourd’hui à travers les réseaux sociaux, et le plaisir de tirer parti, dans son quotidien entre Belgique et Croatie, des savoirs éclectiques qui lui ouvrent de nouveaux horizons.