Philippeville: "Il est temps d’arrêter de nourrir le gibier"

Différents types de nourrissage

Avant d’entamer les discussions, les intervenants ont rappelé quelques notions: celle du nourrissage dissuasif, pour éloigner le gibier des cultures, le supplétif pour pallier un manque, et enfin celui dont tout le monde parle, l’attractif. Ce dernier type de nourrissage est parfois assimilé à de "l’élevage en forêt". D’emblée, on se rend vite compte qu’il y deux grandes catégories de chasseurs: ceux qui la pratiquent de manière raisonnée, familiale et sur de petits territoires, et l’autre catégorie qui considère la chasse comme une relation d’affaires, sur de très grands territoires. Cette dernière catégorie n’était pas représentée lors cette rencontre…

Tous les participants sont d’accord sur la nécessité d’interdire le nourrissage attractif du gibier, voire le nourrissage tout court. Les changements climatiques font que le gibier a plus de nourriture à sa disposition.

Une volonté politique

Lors de la discussion, il est apparu que le pouvoir local pouvait interdire ce nourrissage dans les bois communaux, mais n’avait aucune emprise sur les propriétés privées. Il serait totalement inefficace de ne pas nourrir le gibier dans un bois, mais de l’autoriser sur la parcelle juste à côté.

Au terme d’un débat passionné et intéressant, il apparaît que la solution serait de se tourner vers un changement de la loi de la chasse au niveau de la région, voire du pays. Mais tout cela doit passer par une union des chasseurs et des naturalistes, et d’un réel désir de changement du pouvoir politique local. Mais le Collège communal de Philippeville avait décliné l’invitation ce mardi soir, seuls 4 conseillers étaient présents. Le premier pas serait de modifier le cahier des charges relatif aux baux de chasse, mais qui va réellement s’y risquer ? Une avancée, malgré tout, le point relatif à ces baux va bientôt être discuté dans les conseils communaux…