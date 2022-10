Les F-16 florennois de retour aux frontières de l'OTAN, à l'Est

Les militaires sont friands de noms, pour chaque mission. Celle-ci s’appelle EVA, pour "Enhanced Vigilance Activities". Pas besoin d’un master en langues modernes pour comprendre que la notion de vigilance y est primordiale, vu l’agitation actuelle dans l’Est de l’Europe.

La Belgique avait déjà participé à une pareille mission entre le 1er avril et le 31 juillet. Elle réédite sa participation à cette opération, pour un mois.

L’EVA se distingue des missions habituellement réalisées par les aviateurs florennois dans le ciel des pays baltes, depuis 2004. Durant ces missions régulières qui s’appellent des "QRA", nos F-16 apportent un soutien sur des bases locales, prêts à décoller à la moindre alerte.

Dans le cadre de la mission EVA, les F-16 réalisent des sorties dans le cadre d’entraînements qui mettent en scène une série de forces étrangères, qu’elles soient aériennes, navales ou terrestres. Cela permet de renforcer, à grande échelle, les interactions entre les forces de l’OTAN, dans des conditions presque identiques à celles d’un théâtre d’opération et dans des zones d’entraînement bien plus vastes que celles dont nos pilotes bénéficient en Belgique.

À cette occasion, les F-16 peuvent intervenir à tout moment en cas d’alerte, en appui du QRA, parfois en étant déjà en vol ce qui permet de gagner un temps précieux.

Enfin, des patrouilles sont effectuées le long de la frontière russe.

Ce mois-ci, six chasseurs F-16 participent à la mission, pour quatre appareils au printemps dernier. Cela représente une équipe de 97 personnes envoyées là pour préparer les missions et entretenir les avions dont huit sorties quotidiennes sont prévues, six jours sur sept.

Néanmoins, depuis le printemps dernier, tant le QRA que l’EVA n’observent pas de mouvements aériens particulièrement menaçants aux frontières directes de l’OTAN, pour l’instant. On comprend dès lors que l’EVA est surtout un exercice de musculation face à la Russie. D’autres pays réalisent d’ailleurs la même opération plus au sud, des frontières de la Pologne jusqu’en Bulgarie.