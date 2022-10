La Fureur de lire à la bibliothèque de Rance

Du 12 au 14 octobre 2022, la bibliothèque communale de Sivry-Rance proposera différentes activités entièrement gratuites autour du livre et de la lecture. Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’opération "Fureur de Lire" organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et à laquelle la bibliothèque participe depuis plusieurs années déjà. Il y en aura pour tous les goûts, des plus jeunes aux adultes curieux de lectures et de moments partagés.