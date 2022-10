Florennes: une balade gourmande et sensibilisatrice

Six pauses gourmandes se sont étalées sur un parcours d’environ 6 km à travers Florennes: un apéritif du Maroc, un mezze froid du Liban en entrée, une soupe verte de Moldavie, un sorbet surprise au potiron. Pour le plat, les marcheurs ont pu se régaler avec un galupsi, du pain lipiochka et une salade Olivier, d’après une recette venue de Tchétchénie. Côté dessert, un gâteau aux dattes et aux bananes du Burundi attendait d’être dégusté. Chaque repas était accompagné d’une boisson. Tout était donc prévu au niveau culinaire pour satisfaire les plus curieux de nouvelle gastronomie. Diverses animations et activités de sensibilisation avaient également été prévues pour les adultes et les enfants.